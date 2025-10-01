Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Pedro, de 28 años de Los Olivos.

Doctora Magaly Moro, necesito de su consejo. Llevo saliendo con Susana dos meses. Ella me gusta mucho, pero ya estoy cansado de rogarle para que acepte ser mi enamorada.

Susana es una chica alegre, tiene muchos amigos, y hasta podría decir que es algo coqueta. Pero también es muy indecisa. A veces parece mostrar interés en mí, pero en otro momento me trata solo como su amigo.

Yo he sido frontal con ella. Le he dicho que me gusta y que quiero que seamos enamorados. Ella no me ha dado un no rotundo, pero tampoco ha aceptado mi propuesta, me dice que mejor sigamos saliendo y dejemos que las cosas fluyan.

Acepté su propuesta con la esperanza de convencerla para que seamos pareja. Susana es divertida y me encanta, pero siento que está jugando conmigo. Cuando salimos a bailar, ella es cariñosa. Le confieso que nos hemos besado, pero cuando quiero avanzar más, ella me dice que aún no está segura de lo que siente por mí, que le gusta pasar tiempo conmigo, pero que no está segura de iniciar una relación.

No entiendo a las mujeres. Cuando un hombre las trata con indiferencia, juegan con ellas y las engañan, están ahí detrás, fieles al castigo; pero si uno les ofrece una relación formal, sin engaños ni infidelidades ellas no quieren y hasta se hacen de rogar. Estoy pensando en darle un ultimátum y si nuevamente me dice que está insegura, voy a dar un paso al costado y alejarme de ella. ¿Usted cree que hago lo correcto?

CONSEJO

Querido Pedro, creo que haces lo correcto en hablar claro y directo con Susana, no puedes permitir que ella juegue con tus sentimientos. Tú has sido sincero con ella, y te mereces que ella también lo sea contigo. Si ha mostrado tantas inseguridades, no pierdas más tu tiempo. Tienes derecho a enamorarte y ser correspondido. No es justo que pierdas tu tiempo con alguien que no sabe lo que siente por ti. Suerte.