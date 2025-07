Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Paola, de 25 años, que nos escribe desde Pueblo Libre.

Doctora Magaly Moro, gracias por leer mi carta. Le escribo porque necesito de su consejo.

Todos los años en Fiestas Patrias asisto a la Gran Parada y Desfile Militar. Desde muy temprano llego hasta la avenida Brasil para ubicarme en un estrado y ver desfilar a los militares del Ejército, la Fuerza Aérea, la Marina y la Policía Nacional.

Doctora Magaly, los hombres uniformados son mi debilidad. Verlos luciendo tan gallardos con sus uniformes y marchando a paso marcial me resulta tan sexy y atractivo.

Mis amigas piensan que soy una exagerada cuando les digo que pienso casarme con un militar; que el día de mi boda mi esposo lucirá su uniforme de gala para verse como un verdadero príncipe azul.

Ellas piensan que los hombres que pertenecen a las fuerzas armadas son toscos, por la misma formación castrense que tienen; además, son mujeriegos e infieles porque siempre están viajando por su carrera militar.

Yo les digo que son prejuiciosas y están equivocadas. Además, la infidelidad no está relacionada con alguna profesión en particular. Cualquier persona, si quiere ser infiel a su pareja lo hará así sea militar o no.

No hago caso a sus comentarios y sigo con mi objetivo de conocer a un militar para casarme. Por ello asistí ayer muy temprano al desfile y tuve la oportunidad de conocer a un chico muy guapo de la FAP. Hemos intercambiado números de teléfono. ¿Cree que debo esperar a que él me escriba primero o yo debería dar el primer paso?

CONSEJO

Querida Paola, el amor se puede encontrar en cualquier lugar. Que tu gusto por los militares no te impida conocer a otras personas que podrían despertar tu interés y, tal vez, encontrar a ese príncipe azul que estás buscando. Ahora, si debes contactar al militar que has conocido en el desfile, creo que debes tomar las cosas con calma, no te vayas a ilusionar tan rápido. Espera a que te escriba. Suerte.