Hoy te cuento la historia de Sandra, de 39 años, que vive en Chorrillos.

Señora Moro, pensé que había encontrado al amor de mi vida, pero lo que parecía una bonita relación dio un giro inesperado. Hace poco descubrí que mi novio, Marcelo, tiene un hijo de 4 años.

Nosotros llevamos 9 meses de relación. Todo parecía lindo, siempre conversábamos del respeto, la honestidad y la confianza. Yo me había propuesta formar un romance sólido porque la última pareja que tuve era muy tóxica y me hizo mucho daño.

Marcelo parecía el chico ideal. Es trabajador, inteligente, detallista y muy atractivo. No obstante, no todo lo que brilla es oro. Yo descubrí que era padre porque dejó abierto su WhatsApp en la computadora y justo alcancé a ver una conversa que tenía con la abuela de su hijo. Al parecer, tiene problemas de manutención.

Mientras leía el chat, sentí que el mundo se me caía encima. Cuando le pregunté por qué me había mentido, me dijo que prefería no hablar del tema porque es más complejo de lo que parece. Me pidió que lo perdone y que continuáramos con lo nuestro. Yo acepté porque estoy muy enamorada, sin embargo, ahora siento demasiada desconfianza y pienso que Marcelo me engaña en todo lo que dice.

Me duele esta situación. Si tan solo pudiéramos hablar del tema, yo me sentiría más tranquila. Últimamente estoy muy ansiosa, intranquila, siento que esta relación me roba la paz. ¿Qué hago, doctora?

Estimada Sandra, si una relación empieza con una mentira no es una buena señal. Además, si tú te sientes insegura y, como dices, esta situación te roba tu paz, lo ideal sería que pienses bien si quieres continuar al lado de Marcelo. Las cosas no van a cambiar porque una paternidad es para siempre. Analiza bien las cosas. Suerte.

