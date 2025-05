Magaly Moro

Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Natacha, de 40 años, que nos escribe desde Carabayllo.

Doctora, Magaly, lo que estoy viviendo me tiene confundida y un poco herida. Todo comenzó hace ocho meses, cuando conocí a Patricio en la clase de ballet de nuestras hijas.

Él es papá divorciado de una niña encantadora y yo también tengo una hija de la misma edad. Hicimos clic de inmediato, entre las charlas de espera, los cafecitos después de clase, nos fuimos conociendo.

Patricio era atento, caballeroso y con un humor que me derretía. Empezamos a salir solos, sin nuestras hijas. Íbamos al cine, a caminar por el malecón, me llamaba para contarme cómo le fue en el día.

Pensé que estaba empezando algo bonito con alguien maduro y listo para amar otra vez.Pero como dice el dicho: cuando la limosna es mucha, hasta el santo desconfía.

Un sábado, mientras paseábamos por el parque, nos encontramos con una amiga de la exesposa de Patricio. Ella me miró de pies a cabeza. Luego, volteó a ver a Patricio y le dijo en tono de broma:—Oye, ¡qué tal ojo tienes! Esta chica es igualita a Raquel.

Esa noche no pude dormir. La duda me carcomía. Así que escarbé en todas las redes sociales. Y ahí estaba. Raquel.Vi sus fotos y era como mirarme en el espejo. Misma estatura, misma piel clara con pecas, y para colmo, ¡también pelirroja! Sentí que se me helaba el alma. ¿Y si me eligió porque no puede superar a su ex? Doctora, ¿cree que estoy exagerando? ¿qué me aconseja?

OJO AL CONSEJO

Querida Natacha, no estás exagerando, estás sintiendo y eso siempre es válido. Pero no te dejes atrapar por las comparaciones. Si Patricio te busca, te cuida y comparte contigo momentos, es porque ve en ti algo más que un parecido físico. A veces, la vida nos pone frente a patrones sin darnos cuenta, pero lo importante es qué rol juegas tú en su presente. La comunicación sana despeja dudas.