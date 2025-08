Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Fabián, de 35 años, que nos escribe desde Barranca.

Doctora Magaly, le escribo bastante preocupado por la situación que estoy viviendo con mi pareja. Necesito de su consejo para saber si el del problema soy yo o es ella.

Llevó tres años de relación con Tatiana. Nos llevamos bastante bien porque tenemos muchos gustos en común. Ambos disfrutamos de ir al cine. No acostumbramos ir a discotecas porque detestamos la bulla, preferimos ir a bares para beber y conversar tranquilos.

En la intimidad también nos llevábamos de mil maravillas, sentía que cumplía a cabalidad con ella, quien siempre me pedía más y yo, respondía a la altura y la dejaba satisfecha. Al menos así era hasta que decidimos convivir y todo cambió entre los dos desde entonces.

Hace seis meses Tatiana y yo decidimos vivir juntos. Alquilamos un departamento y nos repartimos las responsabilidades de nuestro hogar. Debo reconocer, doctora, que atender la casa me deja agotado.

Luego del trabajo, tras lavar la ropa, limpiar y acomodar las cosas acabo rendido, pese a que con Tatiana nos repartimos las labores. Sin embargo, ella parece no cansarse, porque cuando llega la noche quiere que tengamos intimidad.

Doctora, yo cumplo bien el primer round; pero Tatiana me exige más y yo ya no doy más. Ella piensa que tengo otra mujer. Yo le he dicho que no, que solo estoy cansado por el trabajo y las labores en la casa. Siento que no puedo seguirle el ritmo a mi pareja y no sé qué hacer.

CONSEJO

Querido Fabián, no te angusties porque no puedas seguirle el ritmo a tu pareja. Es normal sentirse cansado. Conversa con Tatiana y explícale lo agotado que te sientes. Juntos deben buscar una solución para que las labores de la casa no afecten su vida íntima. Podrías consultar con un médico, tal vez tu cansancio se deba a algún problema en tu salud. Suerte.