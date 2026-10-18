Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Alejandra de 29 años, que nos escribe desde Chorrillos.

Doctora Magaly, creo que mi novio no sabe la suerte que tiene. Le organizo salidas, busco restaurantes nuevos, preparo sorpresas y hasta tengo una lista de actividades para que no caigamos en la rutina. Si el amor fuera una empresa, yo sería gerente general, jefa de eventos y encargada de atención al cliente. El problema es que Joaquín parece un trabajador que está pensando en renunciar.

advisaCuando le propongo hacer algo, pone mala cara. Si le doy espacio, dice que estoy distante. Si le pregunto qué le pasa, responde que nada. Y cuando le digo que mejor terminemos, me sale con que me ama, a pesar de todo. ¿A pesar de todo qué, señora Moro? ¿De mis ganas de verlo feliz? ¿De mis propuestas para el fin de semana? ¿De que hasta le pregunto qué quiere comer para no equivocarme?

La semana pasada me soltó la bomba. Necesita tiempo para pensar en nuestra relación. Yo me quedé pensando si también necesita tiempo para decidir qué quiere almorzar, qué película ver o si le gusta estar conmigo. Lo peor es que no me da una respuesta concreta. Parece que quiere tenerme ahí, como suscripción que no usa, pero que tampoco se atreve a cancelar.

He pensado en proponerle terapia de pareja, aunque sospecho que primero necesitaría una terapia para convencerlo de ir a terapia. Estoy cansada de remar por los dos, pero me asusta terminar y descubrir que lo extraño. También me da rabia imaginar que, después de todo lo que he hecho, él se vaya como si nada. Doctora, ¿debo darle el tiempo que pide o empezar a organizar mi vida sin incluirlo en la agenda?

CONSEJO

Alejandra, el amor no es una empresa que debas sacar adelante tú sola. Puedes tener mil ideas para compartir con Joaquín, pero no puedes decidir por ambos ni convencerlo de querer lo mismo que tú. Respeta el tiempo que pide, pero establece cuánto estás dispuesta a esperar. No necesitas una respuesta inmediata para reconocer que también mereces reciprocidad.