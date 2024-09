Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Jackelin de 29 años, quien vive en Chorrillos

Doctora Magaly, quería agradecerle por los consejos que nos brinda y, a la vez, contarle mi situación sentimental y lo que me está pasando.

Aunque oficialmente soy una mujer soltera, me siento confundida por la repentina reaparición en mi vida de Percy, mi primer amor.

A él lo conozco desde los 15 años, cuando estaba en plena adolescencia y empezaba a experimentar el enamoramiento y la ilusión.

Fue un romance mágico, dada nuestra edad, que se terminó apagando porque me mudé de barrio y ya no podíamos vernos tanto.

Si bien acabamos en buenos términos, poco a poco dejamos de hablarnos y perdimos ambos total interés.

Sin embargo, hace un par de meses la vida nos volvió a unir. Resulta que ahora fue Percy quien se mudó y lo hizo en mi misma cuadra.

Una noche nos reencontramos en la casera que vende alitas. No me lo esperaba y, como una adolescente, me puse nerviosa. Comimos juntos y pasamos gran parte de la noche poniéndonos al día de lo que habíamos hecho durante todos estos años.

Percy me dijo que estaba soltero porque no había tenido suerte en el amor. Al despedirnos me pidió mi número y, desde entonces, no hemos dejado de hablarnos por WhatsApp y hace unos días me invitó a salir.

Siento que estoy empezando a ilusionarme. Han pasado tantos años, sé que no es la misma persona que conocí y me causa extrañeza que esté soltero. Tengo miedo decepcionarme y que los recuerdos de mi primer amor se vean embarrados por una relación sin futuro. ¿Qué hago?

Consejo. Querida Jackeline, como bien señalas Percy ya no debe ser el mismo. Uno con el paso de los años y las experiencias vividas va cambiando. Sin embargo, con esas conversaciones y salidas irás conociéndolo. Toma las cosas con calma y trata de aclarar con él las dudas que puedas tener. Eso sí, ten en cuenta que un amor adolescente es muy diferente, no será lo mismo.