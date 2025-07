Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

Consuelo (26 años, Jesús María).

Consuelo (26 años, Jesús María). Querida doctora Magaly Moro, espero que su consejo me ayude en mi vida sentimental. Salgo con Gustavo hace tres meses. Es divertido y físicamente me resulta atractivo, pero es muy celoso. A mí me gusta usar faldas cortas, blusas escotadas y jeans pegaditos que resalten mi figura.

Él me conoció así, pero ahora cuestiona mi forma de vestir. Hemos discutido varias veces por eso y he terminado con él en más de una oportunidad, pero para reconciliarnos él se aprovecha de mi gusto por los libros.

La última vez que discutimos me buscó para pedirme perdón y me trajo de regalo las “Antimemorias” de Alfredo Bryce Echenique 1, 2 y 3. En otra ocasión que volvimos a pelear me regaló “La palabra del mudo”, la compilación de cuentos de Julio Ramón Ribeyro.

Doctora, hace una semana me hizo un escándalo delante de mis amigos por haberme puesto una minifalda. Le terminé. Estuve decidida a no regresar con él. Pero me insistió tanto para salir que acepté y me llevó a la Feria del Libro. Me dijo que escogiera los libros que quisiera.

Yo traté de ser fuerte, porque siento que cada vez que discutimos me manipula regalándome libros y esta vez no quería caer en su juego. Doctora, pero cuando vi el libro “Le dedico mi silencio”, el último que escribió Mario Vargas Llosa, no pude resistirme y pedí que me lo comprara.

Hemos regresado, pero estoy segura de que volveremos a pelear y siempre por lo mismo, sus celos. Mis amigas me dicen que le devuelva todos los libros y termine definitivamente con él. ¿Qué hago?

CONSEJO

Querida Consuelo, si estás segura de que no deseas seguir con Gustavo por sus celos, termina esa relación y aléjate de él. Tú misma te das cuenta de que te está manipulando, y eso no lo hace una persona mentalmente sana. Sobre los libros, si al terminar la relación él te pide que le devuelvas todo lo que te ha regalado, hazlo. Así sabrás que te convencía con regalos. Suerte.