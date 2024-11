Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Juliana de 28 años, de San Miguel:

Doctora Magaly, estoy atravesando un momento muy difícil. Desde los 18 años tengo una relación con Camilo, mi pareja. Nos conocimos en la universidad y desde entonces todo ha sido maravilloso. Siempre he sentido que ella es la mujer de mi vida. Tenemos una relación basada en el respeto, la comunicación y el amor. Incluso hemos hablado de casarnos en el futuro.

Todo iba perfecto hasta hace un año, cuando Camilo me propuso acompañarlo a un viaje familiar a Cusco para conocer a su primo Daniel, quien llegaba de España tras muchos años fuera. Al principio me pareció una gran idea, pues podría integrarme más con su familia. Cuando lo conocí, me llamó la atención su carisma y su manera de hablar. Me pareció alguien fascinante.

Pasamos unos días en el Valle Sagrado, y durante ese tiempo, noté que comenzaba a sentir algo extraño por él. Fue una conexión que no esperaba y que me asustó. Desde que regresamos a Lima, hemos mantenido contacto por redes sociales, y mi amor por Camilo ha comenzado a desvanecerse.

Ahora, un año después, estoy seguro de que me he enamorado de Daniel, pero no sé cómo lidiar con esto. No quiero herir a Camilo ni causar un conflicto familiar. Me apena estar viviendo todo esto, jamás pensé que traicionaría con mis pensamientos a alguien que he amado tanto, pero las cosas se han dado así y siento que no puedo más. Ayúdeme doctora, ¿qué puedo hacer?

CONSEJO

Querido Juliana, los sentimientos pueden ser impredecibles, pero es crucial actuar con responsabilidad. Si decides seguir tus impulsos, podrías causar un daño irreparable a Camilo y fracturar su familia. Lo más sensato es tomar distancia de ambos y reflexionar profundamente sobre tus emociones. Darte tiempo te ayudará a aclarar tus sentimientos. Suerte.