Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Mariana a de 38 años, que nos escribe desde San Miguel.

Doctora Magaly, estoy harta de que mi pareja me mande imágenes hechas con inteligencia artificial (IA) a cada rato. Desde que descubrió esa herramienta, no hay día en que no me sorprenda con una foto. Antes me parecía divertido, pero ahora siento que ha perdido la medida y que todo gira alrededor de esas ocurrencias.

Primero empezó enviándome imágenes de nosotros convertidos en superhéroes, con trajes espectaculares y hasta poderes especiales. Después le tocó el turno a nuestra mascota, a la que transformó en astronauta, futbolista y hasta en un personaje de película. Yo le seguía la corriente, le respondía con algún emoji y continuaba con mis cosas.

El problema es que ahora utiliza a nuestro hijo para sus creaciones. Le hace imágenes junto a sus futbolistas favoritos, Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, como si estuvieran jugando con él o posando a su lado. Mi niño se emociona muchísimo y entiendo que para él sea bonito, pero mi pareja puede pasar horas creando fotos y compartiéndolas en el chat familiar.

Si no le respondo, insiste y me pregunta si no me gustó la imagen. Ya le he dicho que no puedo estar pendiente del celular a cada momento, pero parece que se lo toma como una falta de interés.

No quiero apagar su entusiasmo ni hacerle sentir que sus detalles me molestan, pero tampoco quiero fingir que me parecen maravillosos cuando ya me tienen cansada. ¿Cómo puedo hacerle entender que necesito un poco de tranquilidad?

CONSEJO

Querida Mariana, es válido que te canses de recibir tantas imágenes, aunque tu pareja las comparta con ilusión. Sé sincera con él, dile que valoras sus detalles, pero que no puedes estar pendiente del celular todo el día. Acuerden compartir esas creaciones en momentos que ambos disfruten. No tienes que fingir entusiasmo para demostrarle amor. Suerte.