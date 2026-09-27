Al considerarse como los principales rivales en las elecciones para la alcaldía de Lima, los candidatos por Renovación Popular, Rafael López Aliaga, y por Somos Perú, Carlos Bruce, elevaron la intensidad de sus ataques en busca de votos a una semana de los comicios.

Primero, López Aliaga llamó “parásito” a “Techito”, a quien en las últimas semanas ha venido llamando “Bebita”.

“¿Sabes por qué los limeños no votarían por ti, Carlos Bruce? Porque eres un parásito que va de partido en partido reciclándose y acomodándose según tus intereses", arrancó Rafael López Aliaga la madrugada de este sábado en X (antes Twitter).

¿Mermelada?

López Aliaga agregó contra Bruce que “no tienes principios, eres un político tradicional que ha vivido de las tetas del Estado por 25 años y no te importó embarrarte en el lodo junto a expresidentes y alcaldes corruptos, como Susana Villarán, (Alejandro) Toledo, PPK (Pedro Pablo Kuzcynski), (Martín) Vizcarra, (Ollanta) Humala y (Francisco) Sagasti”.

“Ahora quieres ser alcalde de Lima para cobrar peajes, dar mermelada a la prensa y limpiar tu imagen. Detrás de tu candidatura está Odebrecht”, acusó López Aliaga, quien en redes llama Bebita a Bruce.

¿“Porky es “Bebita”?

Bruce contraatacó al referirse a conductas que en redes sociales atribuyen a López Aliaga, vinculadas al alcohol y su verdadera orientación.

“Rafael López Aliaga, a esas horas (en que tuiteó, muy tarde) todos sabemos cuál era tu estado etílico. Sé que estás viendo las encuestas y se confirma que el 75 % no te quiere. Sabes bien que te gano. ¿Estás nerviosa, Bebita?”, publicó Bruce.

Ante la justicia, Bruce ya presentó cuatro querellas por difamación agravada contra López Aliaga, quien lo ha insultado y vinculado con delitos.

Encuesta

Rafael López Aliaga, Carlos Bruce y Francis Allison lideran intención de voto para la alcaldía de Lima, según la encuesta Gauss Data difundida por radio Exitosa.

A pocos días de las elecciones municipales de octubre de 2026, la intención de voto para la Alcaldía de Lima Metropolitana presenta diferencias entre los principales candidatos. De acuerdo con la encuesta de Gauss Data, realizada en exclusiva para Exitosa, Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, registra 23.4 % de intención de voto.

Bruce acecha

El segundo lugar corresponde a Carlos Ricardo Bruce Montes de Oca, de Somos Perú, quien alcanza 16.9 %.

En tercer lugar, aparece Francis James Allison Oyague, de Avanza País, con 11.7 %, mientras que Daniel Belizario Urresti Elera, de Podemos Perú, registra 10.7 %.

El estudio fue elaborado sobre una muestra de 1119 personas y tiene un margen de error de 2.95 %, con un nivel de confianza de 95%.

La población consultada está conformada por electores de 18 años a más residentes en Lima Metropolitana y la muestra tuvo cobertura en 28 distritos, informó Exitosa.