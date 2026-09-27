Los dueños de un caballo de carreras ganador en su debut en el hipódromo de Indiana, en Estados Unidos, fueron obligados a cambiarle el nombre porque se llamaba Austrian Painter (Pintor Austríaco), fórmula que se suele usar en redes sociales para hablar de Adolf Hitler por el hobby del führer de Alemania en su juventud y así sortear la censura.

Se cree que un poderoso lobby en Estados Unidos, que todos conocen y prefieren no mencionar, estuvo detrás de exigir el cambio de nombre.

El nombre del caballo hacía referencia a Gustav Klimt, el más famoso pintor austríaco, explicó el dueño del caballo, pero igual el equipo ha pasado ahora a llamarse Merrylegs (Piernas felices).

Purasangre

Austrian Painter, criado y perteneciente a Scott Herbertson, debutó el lunes en la Horseshoe Indianapolis, competición en la que ganó una carrera para debutantes, disputada en el hipódromo de Indiana, Estados Unidos.

Sin embargo, el Jockey Club de Estados Unidos, organismo que registra los nombres de los caballos de carreras, recibió una queja, que afirmaba que el nombre del caballo era ofensivo.

Aunque Scott Herbertson alegó que el caballo llevaba el nombre de Gustav Klimt, el más famoso pintor austríaco, y se negó a cambiar el nombre de su animal, el Jockey Club le obligó a hacerlo. Es decir, le cambiaban de nombre o no correría más.

Otro caballo

Curiosamente, el Jockey Club también retiró el nombre de una potranca de un año, hermana de Austrian Painter, que se llamaba New Order (Nuevo Orden), término que si bien se asocia principalmente con la banda de pop británica del mismo nombre, también fue utilizado por Adolf Hitler para describir su visión del nazismo.

Herbertson alegó que New Order era su grupo favorito y de ahí el nombre de la potranca, pero igual se le deberá cambiar de nombre.

Un comunicado del Jockey Club confirmó el cambio de nombre de Austrian Painter.

“El Registro confirma el cambio de nombre del purasangre Austrian Painter a Merrylegs. A principios de esta semana, el Registro fue notificado mediante una queja formal de que el nombre era ofensivo, e inmediatamente iniciamos una revisión”, indicó en el comunicado.