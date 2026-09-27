En un megaoperativo simultáneo de requisa en los penales Ancón I, Miguel Castro Castro, El Milagro (Trujillo), Challapalca (Tacna) y Cochamarca (Pasco), todos declarados en emergencia, se incautó celulares, routers, drogas y otros objetos prohibidos.

Con 400 efectivos, entre agentes penitenciarios del Inpe, personal de la Policía y representantes del Ministerio Público, se realizaron acciones de control y revisión de pabellones y ambientes internos y celdas.

En el penal Castro Castro, en los pabellones 1 y 4, se halló tres celulares, routers, auriculares, memorias micro SD, placa electrónica, varias USB, 41 envoltorios con droga, ketes con marihuana, 15 mil soles y otros artículos no autorizados.

Celulares y droga

En los pabellones 9 y 10 del penal Ancón I había memorias de celular, audífonos, cargadores, cigarros, cocinas artesanales, 3 mil soles y objetos prohibidos.

En el penal Cochamarca se incautó 1 celular, 40 ketes con pasta básica de cocaína (PBC), una radio con entrada USB, agendas con números telefónicos, armas punzocortantes y otros objetos prohibidos.

Y en el penal El Milagro había 307 sobres con marihuana, bolsas con clorhidrato de cocaína, 71 bolsas con PBC, 5 paquetes deformes con PBC, 1 celular, objetos punzocortantes y otros elementos no permitidos.

Challapalca

Se están intensificando las requisas con información de inteligencia, confirmó el presidente del Inpe, Abraham Lescano.

En el establecimiento penitenciario de Challapalca, la inspección culminó sin hallazgo de sustancias ni objetos prohibidos. Es decir, sus reclusos cumplen las normas y personal penitenciario no permite el ingreso de objetos de uso ilícito dentro de la prisión ubicada en la sierra de Tacna.