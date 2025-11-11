Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Miguel, de 34 años, que nos escribe desde San Borja.

Doctora Magaly, estoy completamente desconcertado y dolido. Durante meses trabajé y ahorré para cubrir los gastos de varias cirugías y cambios estéticos de mi pareja, como liposucción, rinoplastia, ácido hialurónico en los labios, además de un cambio de look, uñas y tratamientos de belleza. La inversión superó los 50 mil soles, todo con cariño y pensando en su bienestar y felicidad.

Al principio todo parecía positivo, ella se mostraba agradecida y entusiasmada con los cambios, pero hace poco descubrí que ahora está saliendo con otro hombre. Me siento traicionado, engañado y humillado. Es increíble cómo alguien puede aprovechar tanto esfuerzo y dedicación para después irse sin ningún remordimiento.

Me paso horas repasando lo que hice, preguntándome si me equivoqué en confiar, si no debí ayudar tanto o si ignoré señales. Es muy difícil aceptar que alguien use tu generosidad de esta manera y que todo tu esfuerzo económico y emocional quede completamente ignorado.

Ahora trato de no hundirme en la frustración y la rabia, aunque es complicado. Quiero aprender a poner límites, cuidar mi tiempo y mi energía, y no repetir el mismo error con alguien que no valora lo que doy. Me duele, pero necesito salir adelante y centrarme en mí.

CONSEJO

Estimado Miguel, es normal sentirse dolido y enojado, no reprimas esas emociones. Habla con alguien de confianza y reconoce que lo que pasó no define tu valor. Aprende de la experiencia para proteger tu tiempo, tu dinero y tu energía. Enfócate en ti, en tus metas y en rodearte de personas que realmente valoren tu esfuerzo.