magalymoro@prensmart.pe

Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Daniel, de 33 años, de Independencia :

Daniel (33 años, Independencia). Doctora, tengo un problema que me está quitando la paz en mi relación. Llevo un año y medio con mi novia, y aunque es maravillosa en muchos aspectos, hay algo que me tiene preocupado: es muy chismosa.

Al principio no le daba mucha importancia, ya que me compartía cosas de sus amigos o familia, y pensé que era algo normal. Sin embargo, la situación ha empeorado.

Mariela se ha vuelto alguien que no puede guardar nada en secreto. Por ejemplo, hace unas semanas le conté algo muy personal sobre un problema familiar que estoy atravesando, algo que me costó mucho compartir. Al día siguiente, me enteré que ya se lo había contado a una de sus amigas. Me sentí traicionado, porque confié en ella y esperaba que lo mantuviera en privado. Cuando le reclamé, me dijo que no lo hizo con mala intención, que solo buscaba una segunda opinión.

No es la primera vez que pasa algo así. Ha contado detalles de nuestra relación que yo prefiero mantener entre nosotros, y lo peor es que también ha revelado cosas que le confiaron otras personas. Me preocupa que un día termine metiéndome en problemas con amigos o familiares por algo que ella diga. No sé si es por ansiedad o simplemente porque disfruta el chisme, pero la situación me está desgastando.

Le he dicho varias veces que me incomoda, pero parece que no entiende o no le importa. Ya no sé qué hacer. ¿Qué me aconseja, doctora?Magaly Moro

OJO AL CONSEJO

Querido Daniel, es importante que pongas límites claros en tu relación para proteger tu privacidad y bienestar. Habla con Mariela desde la calma y explícale cómo te hace sentir cuando comparte información que consideras personal. Exploren juntos por qué siente la necesidad de contar estas cosas y establece acuerdos sobre qué debe permanecer en confianza.