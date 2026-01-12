El 7 de enero de 2026, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) y el Departamento de Salud presentaron las nuevas Dietary Guidelines for Americans 2025-2030, marcando un cambio importante en la política nutricional del país. El mensaje principal es muy simple y plantea comer comida real, priorizando alimentos enteros y nutritivos frente a productos altamente procesados.

Las guías sugieren aumentar el consumo de proteínas de alta calidad, como carnes, huevos, pescados, legumbres y lácteos enteros sin azúcares añadidos, junto con frutas, verduras, grasas saludables y cereales integrales. Al mismo tiempo, recomiendan reducir de manera significativa los alimentos ultraprocesados, los azúcares añadidos y los carbohidratos refinados, y destacan la importancia de beber agua y moderar el consumo de alcohol.

Estas recomendaciones coinciden con lo que promovemos, ya que se trata de consumir alimentos enteros, los que nos ofrece la naturaleza en su forma menos procesada posible, para favorecer una alimentación más saludable y equilibrada.

