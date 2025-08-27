Un estudio publicado en Hypertension (Kapil et al., 2015) demostró que tomar jugo de betarraga puede ayudar a reducir la presión arterial en adultos con hipertensión leve. En la investigación, quienes bebieron 250 mL diarios durante cuatro semanas lograron disminuir su presión sistólica en aproximadamente 7,7 mm Hg, gracias a los nitratos naturales que contiene la betarraga.

Estos nitratos se convierten en óxido nítrico, una sustancia que relaja los vasos sanguíneos y mejora el flujo sanguíneo.

Sin embargo, este jugo no es adecuado para todos. Por su contenido de azúcares naturales, puede elevar la glucosa si se consume en exceso, por lo que no se recomienda en personas con diabetes mal controlada, resistencia a la insulina o síndrome metabólico. Además, no reemplaza el tratamiento médico. Antes de usarlo como apoyo, consulta siempre a un profesional de salud.

TE PUEDE INTERESAR:

Comer para vivir: ¿Son los helados una opción saludable?

5 ideas de negocio para emprender en verano con bajo presupuesto

Recomendaciones esenciales para prevenir el cáncer de cuello uterino