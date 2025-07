Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

Hoy te cuento la historia de Sergio, de 26 años, que nos escribe desde Jesús María.

Doctora Magaly, le escribo porque necesito que su consejo pueda ayudarme en mi relación con Sandra. Tenemos un año de enamorados. Yo realmente la quiero, pero es muy tímida.

Debo confesar que fue precisamente su timidez lo que llamó mi atención y decidí conquistarla. Me costó que aceptara salir a solas, siempre quería que salgamos en grupo. Yo aceptaba porque en verdad me gustaba mucho y conquistarla se convirtió en un reto para mí.

Después de varios meses de ganarme su confianza, por fin Sandrita aceptó que seamos enamorados. Me sentí el hombre más feliz del mundo.

Yo soy muy cariñoso, demuestro mi afecto en público sin problemas, pero eso a Sandra le incomoda. Por ejemplo, si me provoca besarla delante de la gente lo hago, pero eso incomoda a Sandra. Al principio me molestaba que ella rechazara que yo le demuestre mi amor en público, pero me adapté a su forma de ser.

En la intimidad Sandra también es muy tímida, con decirle que no le gusta que prenda la luz cuando estamos juntos. Doctora, todo lo hacemos a oscuras y cuando prendo la luz, se cubre hasta el cuello para que no la mire.

Yo le he dicho que no debe ser tan tímida conmigo, que yo la amo y quiero que me tenga confianza. A mí me gustaría que ella fuera más relajada y algo atrevida en la intimidad. No sé qué hacer para despertar en ella la mujer sensual que estoy seguro lleva dentro, pero que por timidez no saca a la luz. ¿Qué hago?

CONSEJO

Querido Sergio, si amas a Sandra, debes entender su forma de ser. Según me dices, tú la conociste así, tímida, así que debes ser paciente. Habla con ella, dile cómo te sientes y qué te gustaría que ella haga para que la relación avance. Tal vez haya algo que impida que sea más desenvuelta. Con amor todo se puede conseguir, pero no debes forzar las cosas. Suerte.