Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Joaquín de 29 años, que nos escribe desde Surco.

Doctora Magaly Moro, espero que su consejo pueda ayudarme a entender a mi enamorada Nancy. Ella es una chica muy linda, pero es insegura y bastante indecisa, tanto que me desespera.

Llevamos un año de enamorados. Ella siempre me ha parecido una chica dulce y es bastante comprensiva, pero me gustaría que fuera más decidida.

Le explico. Nancy nunca toma la iniciativa en nuestra relación. Siempre espera que sea yo quien decida a dónde salir y qué planes hacer. Y cuando le pido que elija algo, duda demasiado o cambia de opinión a cada rato.

Hasta en la intimidad ella espera que yo sea quien tome la iniciativa. Le confieso que me encantaría que un día Nancy me sorprenda con algún detalle romántico o baile sensual. Aunque se lo he pedido, ella siempre me dice que le da vergüenza.

Si bien al principio me gustaba ser quien lleve las riendas de la relación, ahora me resulta aburrido que ella sea tan pusilánime. He intentado que cambie de actitud, pero cada vez que toco el tema ella termina llorando y diciendo que no le tengo paciencia y que ya no la quiero.

Realmente no sé qué hacer, doctora. Yo amo a Nancy, no quiero terminar nuestra relación, pero me gustaría que ella tenga más confianza en sí misma. Que sea una mujer decidida. ¿Cómo podría ayudarla? ¿Usted cree que Nancy debería ir al psicólogo para que la ayude a ser más segura de sí misma?

CONSEJO

Querido Joaquín, si realmente amas a Nancy y quieres ayudarla a que sea una muer más segura y decidida, empieza por no perder la paciencia con ella. Con tranquilidad y desde el amor que se tienen, conversa con ella y pregúntale cómo podrías ayudarla para que gane más confianza en sí misma. El apoyo psicológico no estaría de más, pero debe ser Nancy quien decida si quiere ir o no. No la presiones.