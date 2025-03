Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Andrés, de 48 años, quien vive en el distrito de Surquillo.

Doctora Magaly Moro, le escribo porque estoy harto de mi esposa y su obsesión por los zapatos. Sandra es una buena madre y mujer, pero tiene un defecto, le gustan mucho los zapatos. Tiene al menos 10 pares de zapatillas, como 20 modelos de sandalias y unos 30 tacos de todos los colores. Es una locura, tiene tantos zapatos que no hay espacio dónde ponerlos.

Yo entiendo que a las mujeres les encante vestirse bien, pero considero que mi esposa tiene un problema serio, porque ha llegado al punto de endeudarse por comprar tacos.

Le explico, Sandra es fanática de la serie Sex and the City, donde las cuatro protagonistas se caracterizan por lucir a la moda, en especial el personaje de Carrie Bradshaw, que compra muchos zapatos. Debido al fanatismo por esta serie, una marca peruana de zapatos ha sacado 4 modelos inspirados en las cuatro protagonistas. Cuando mi mujer vio los modelos quiso comprarse todos.

Cada modelo, doctora Magaly, cuestan más de 600 soles. Me parece una exageración gastar tanto dinero en zapatos. Este tema ha desatado más de una pelea con mi esposa, porque si bien ella trabaja, no creo razonable que gaste su sueldo en comprarse tacos.

A Sandra no le importó mi opinión y usó la tarjeta de crédito para comprarse los cuatro modelos. Ahora no tiene cómo pagar y me ha pedido prestado. Le he dicho que le daré el dinero con la condición de que no vuelva a comprar más, y se ha molestado conmigo. ¿Usted cree que exagero y debo dejar a mi esposa gastar su dinero en lo que quiera?

CONSEJO

Querido Andrés, por como me explicas tu situación, es probable que la obsesión de tu esposa por comprar zapatos sea un síntoma de oniomanía, un trastorno del comportamiento que lleva a las personas a comprar compulsivamente. Consulta con un psicólogo para que te diga cómo ayudar a Sandra. Es importante que ella reconozca que tiene este problema para que lo supere. Ten paciencia. Suerte.