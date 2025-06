Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Néstor, de 47 años, que nos escribe desde La Molina.

Doctora Magaly, he descubierto algo que me tiene realmente confundido y preocupado. Desde hace un tiempo, mi esposa Marina recibe con frecuencia flores, regalos y detalles que ella decía no saber quién enviaba. Cada vez que preguntaba al delivery, respondían que solo cumplían con entregar, pero esto generó varias discusiones entre nosotros. Me molestaba no saber quién le hacía esos gestos y también que ella nunca pusiera un alto a esa situación.

Durante semanas, los celos y la inseguridad me consumían, hasta que por casualidad encontré la verdad. Marina olvidó su celular en casa y comenzaron a sonar notificaciones de una empresa de regalos. Para mi sorpresa, descubrí que ella misma se enviaba esos obsequios. No entiendo qué motivo la llevó a hacer algo así, y cuando se lo reclamé, simplemente guardó silencio, sin darme ninguna explicación.

Esta situación me tiene agotado y confundido. No sé cómo afrontar que mi propia pareja haya decidido crear esta mentira, y peor aún, que hasta ahora no me hable del tema. Siento que esta actitud solo busca hacerme sentir inseguro y estresado, y eso me duele mucho. Necesito entender qué está pasando.

Doctora, le pido su consejo para manejar esta situación. Amo a Marina, pero esta desconfianza y falta de comunicación me está haciendo mucho daño. Quiero saber cómo actuar sin perder la calma ni empeorar las cosas.

CONSEJO

Estimado Néstor, es importante hablar con calma y sinceridad sobre lo que has descubierto, sin acusar ni juzgar. Pregunta qué la llevó a hacerlo y escucha su versión. Busquen juntos entender qué falta en la relación que la llevó a ese comportamiento. La confianza se reconstruye con diálogo abierto, respeto y paciencia. Consideren buscar apoyo profesional.