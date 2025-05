Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Hernán, de 48 años, que nos escribe desde Surquillo.

Doctora Magaly Moro, le escribo porque ya no sé qué hacer para que mi esposa vuelva a ser la de antes. Tenemos 18 años de casados y dos hijos.

Mi matrimonio no es perfecto, pero puedo decir que marchaba bien. Antes que nacieran nuestros hijos, Victoria y yo disfrutábamos de salir a viajar, conocemos casi todo el Perú. Con la llegada de nuestro primer bebé, el ritmo de salidas disminuyó, pero tratábamos de darnos nuestras escapadas.

Cuando nació nuestra hija, la dicha fue completa, porque siempre quisimos tener la parejita. Sin embargo, la carga de trabajo en casa aumentó con la crianza de dos niños. Entre mi esposa y yo nos repartimos las labores en el hogar.

Ambos trabajamos, sin embargo, trato de que mi esposa y yo tengamos un tiempo para disfrutar de nuestra vida en pareja, si bien ya no viajamos como antes, procuro que al menos una vez al mes tengamos una cita los dos solos.

Pero desde hace cuatro meses las cosas han cambiado en nuestra relación. Victoria no quiere salir, prefiere quedarse en casa viendo alguna película o durmiendo en lugar de salir conmigo.

Y en la intimidad las cosas también marchan mal, porque cada vez que me acerco para hacerle algún cariñito y disfrutar de nuestro amor como antes siempre me dice que está cansada.

Doctora, yo también trabajo y cumplo con mis responsabilidades en casa, pero el deseo de disfrutar una noche de pasión con mi esposa no se me ha ido. ¿Usted cree que ya no le resulto atractivo a mi mujer y por eso no quiere nada conmigo?

CONSEJO

Querido Hernán, te aconsejo que hables con tu esposa de cómo te sientes con respecto a su relación de pareja. Ten en cuenta que las mujeres, a cierta edad, sufren cambios hormonales y el deseo sexual se ve afectado. No creo que te haya dejado de querer, pero es probable que esté pasando por cambios físicos que la lleven a sentirse siempre cansada. Consultar con un médico no estaría mal. Suerte.