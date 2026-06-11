Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.
El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.
Hoy te cuento la historia de Percy, de 50 años, que nos escribe desde Chorrillos.
Doctora Magaly, quiero mucho a mi esposa y llevamos más de veinte años juntos, pero últimamente me siento agotado por una situación que para ella parece insignificante y para mí se ha convertido en una fuente constante de frustración. Siento que no respeta las cosas que le pido, incluso cuando se trata de asuntos simples y razonables.
Por ejemplo, si estamos comiendo y le digo que tengo hambre y que no deseo compartirle de mi plato, igual termina probándolo. Puede parecer una tontería, pero me incomoda que haga lo contrario a lo que le digo. Lo mismo ocurre con conversaciones privadas. Más de una vez le he contado algo personal o familiar y le he pedido expresamente que no lo comente con su madre. Días después descubro que ella ya sabe todo.
La situación también se repite cuando organizamos reuniones familiares. Si le explico que prefiero que cierto evento sea solo para la familia cercana, termina invitando a amistades sin consultarme. Cuando le reclamo, me responde que estoy exagerando, que no es para tanto o que simplemente quiso hacer algo bueno por los demás. El problema es que nunca hace caso de lo que le digo.
Empiezo a preguntarme si el problema soy yo por darle tanta importancia a estas situaciones o si realmente estoy siendo poco respetado dentro de mi matrimonio. No quiero pasar el resto de mi vida sintiéndome ignorado cada vez que expreso una necesidad. ¿Cómo puedo hacerle entender a mi esposa lo que me está ocurriendo si generar un conflicto mayor?
CONSEJO
Estimado Percy, cuando una molestia se repite una y otra vez, deja de ser un detalle menor. Habla con tu esposa sobre cuánto te incomoda sentir que tus pedidos son ignorados. Evita discutir casos específicos y enfócate en cómo te hace sentir la situación. Escucharse mutuamente y respetar los límites del otro es parte fundamental de una convivencia sana.