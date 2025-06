Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Patricia, de 52 años, que nos escribe desde San Juan de Miraflores.

Doctora Magaly Moro, estoy cansada de la actitud de mi esposo. Tenemos 22 años de casados, pero le dedica más tiempo al trabajo que a nuestra relación de pareja y estoy pensando seriamente en pedirle el divorcio.

Walter es contador, además de trabajar en una empresa privada atiende a clientes de forma particular. Siempre ha sido un hombre dedicado a su profesión y la verdad que eso no me molestaba antes, pero ahora que nuestros hijos ya están grandes siento que es momento para dedicarle más tiempo a nuestra vida de pareja.

Me encantaría salir a cenar o a bailar con mi esposo. Salir de viaje solo los dos, disfrutar de nuestro tiempo libre ahora que no tenemos la responsabilidad de cuidar y criar a los niños. Pero cuando se lo he planteado, Walter me responde que por ahora es imposible porque tiene mucho trabajo.

Entiendo que mi marido tenga responsabilidades laborales, pero siento que esto ha llegado a su límite porque nuestra vida íntima se ha visto afectada. Hace meses que mi esposo no me toca ni un pelo.

He pensado en darle un ultimátum a Walter, ya me cansé de su obsesión por trabajar. No estamos mal económicamente, pues yo también trabajo, así que no tiene sentido que trabaje tanto.

Hace unas semanas le pedí que dedique más tiempo a nuestra relación. Debo reconocer que lo hizo por una semana, pero nuevamente volvió a sus libros de contabilidad. Realmente estoy cansada de tener que pedirle que haga algo que debería nacer de él. ¿Cree que hago bien pensando en plantearle el fin de nuestra relación?

CONSEJO

Querida Patricia, creo que debes pensar bien antes de tomar una decisión tan drástica, como es el hecho de plantearle el divorcio a tu esposo. Habla con Walter sobre cómo te sientes con su actitud con respecto a su obsesión por el trabajo y el poco tiempo que le dedica a su relación. Podrían ir a terapia de pareja para superar esta crisis en su matrimonio. Con diálogo pueden encontrar la solución. Suerte.