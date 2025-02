Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Antonieta, de 48 años, quien vive en el distrito de Comas:

Querida doctora Magaly, estoy devastada. Mi esposo me fue infiel y fruto de ese engaño tuvo un niño. Marco y yo tenemos 20 años de casados y dos hijos. Yo pensaba que mi familia era perfecta, y ahora todo eso se ha desmoronado.

Por cuestiones de trabajo, todo el año 2024 Marco viajó constantemente al interior del país. En esos viajes tuvo una aventura. Mi esposo me dice que solo se acostó con esa mujer una vez, y que no pensó que eso le traería consecuencias. Jamás desconfié de él, por eso cuando me reveló que había tenido un pequeño con otra sentí un dolor muy grande en el alma.

Mi aún esposo se vio obligado a revelarme su engaño porque la mujer con la que tuvo su hijo se apareció en mi casa para entregárselo, porque ella se irá al extranjero y no puede llevárselo. No sé qué clase de entraña tiene esta tipa, que es capaz de abandonar a su bebé y largarse, dizque a trabajar.

Para Marco también fue una sorpresa enterarse de que fruto de esa aventura había nacido un niño, que ahora tiene tres meses y mi esposo me pide que lo recibamos en nuestra casa, para criarlo juntos.

No sé qué hacer, doctora. Sé que esa criatura no tiene la culpa de nada, pero no sé si yo esté en capacidad de aceptarlo en mi hogar, como pide mi esposo. Mis hijos aún no saben que tienen un hermano. La madre del menor se irá de viaje el próximo mes y mi esposo se ve obligado a tenerlo.

Estoy entre la espada y la pared. Por un lado, dolida por la traición de mi marido y, por el otro, preocupada por el destino de ese inocente ser que no tiene la culpa de nada. ¿Qué hago?

CONSEJO

Querida Antonieta, debes meditar bien la decisión que vas a tomar. Si decides perdonar a tu esposo y aceptar al bebé para que lo críen juntos, debes hacerlo desde el corazón y no reprocharle su infidelidad cada vez que surjan problemas entre ambos. Perdonar una infidelidad debe hacerse conscientemente y con el compromiso de que no se volverá a repetir. Sé sincera contigo misma y toma la mejor decisión. Suerte.