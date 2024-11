Claudia (21 años, Lince). Estimada doctora Magaly, espero que se encuentre bien. Quiero contarle una situación que me tiene preocupada.

Hace un año terminé una relación con Alejandro, un chico con el que estuve tres años. Él se fue a estudiar a Cuba, y aunque ambos decidimos terminar la relación debido a la distancia, la verdad es que ha sido difícil para mí superarlo.

Hace unas semanas me enteré de que regresó al país después de finalizar sus estudios, lo cual me sorprendió un poco. Sin embargo, lo que más me desconcertó fue que mi hermana Patricia, con quien tengo una buena relación, me confesó que Alejandro la había invitado a salir. Aunque ella le respondió que vería cuándo estaba libre, me aseguró que no tenía intención de aceptar su propuesta.

A pesar de que ya ha pasado un año desde que terminamos, no puedo evitar sentirme incómoda con la actitud de Alejandro. No me parece correcto que intente acercarse a mi hermana de esa forma. Estoy considerando hablar con él para expresarle lo que siento, pero no estoy segura si estoy exagerando. ¿Cree que tengo razón en sentirme molesta, o debería dejarlo pasar y no darle importancia?

Me preocupa que esto afecte la relación con mi hermana, ya que no quiero que ella piense que estoy siendo celosa o controladora. No sé cómo manejar la situación sin generar conflicto. ¿Qué me recomienda hacer, doctora?

CONSEJO

Claudia, entiendo tu incomodidad al saber que tu exnovio está interesado en tu hermana. Sin embargo, es importante dar espacio a tu hermana para tomar sus propias decisiones. Hablar con Alejandro puede ser útil para aclarar tus límites, pero también es fundamental que confíes en el juicio de Patricia. Si ella se siente incómoda con la situación, seguramente sabrá cómo manejarla.