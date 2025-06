Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Consuelo, de 23 años, que nos escribe desde San Miguel.

Doctora Magaly Moro, estoy muy decepcionada de mi amiga porque ha iniciado un romance con mi exenamorado.

Terminé mi relación con Juan Luis hace 6 meses. Fuimos enamorados por dos años y Sandra, mi dizque gran amiga, era muy cercana a los dos. A ella le contaba todo, sabía de los buenos o los malos momentos de mi romance con Juan Luis.

Debo confesar que fui yo quien terminó con él, porque sentía que el amor entre los dos ya se había ido y solo seguíamos por costumbre. Todo eso lo sabía muy bien Sandra y creo que lo aprovechó para meterse con él.

Doctora, no es posible que mi amiga ahora sea enamorada de mi ex. ¡Sandra ha roto los códigos de la amistad! Yo jamás me involucraría con el exenamorado de alguna amiga mía.

Nunca sospeché nada, pero ahora entiendo por qué Sandra se alejó de mí. Dejamos de salir juntas y siempre ponía pretextos para no reunirnos.

Lo que más me molesta es que ella no tuvo el valor de decírmelo, me tuve que enterar de su romance por el Instagram, cuando publicó fotos cariñosas con él. Por lo que he podido averiguar, ya tienen dos meses de enamorados. Eso significa que Juan Luis me olvidó rápidamente.

Doctora Moro, estoy furiosa y quiero reclamare a Sandra su falta de lealtad y preguntarle a Juan Luis desde cuándo empezó a sentir algo por ella. Tal vez desde que éramos enamorados siempre le interesó Sandra. ¿Usted cree que estoy exagerando?

CONSEJO

Querida Consuelo, si fuiste tú la que acabó la relación, no puedes reclamar que Juan Luis haya iniciado un romance con Sandra. Está de más que quieras averiguar desde cuándo Juan Luis mostró interés en Sandra. Él es parte de tu pasado porque así lo quisiste tú. Tampoco puedes juzgar a Sandra por su falta de lealtad. Lo de ellos surgió cuando tú ya no estabas con él. Supéralo.