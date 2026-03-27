Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Macarena, de 35 años, que nos escribe desde La Molina.

Nunca pensé que iba a contar algo así, pero necesito sacarlo. Tengo 25 años y la persona que me rompió el corazón no fue solo mi pareja… también fue mi mejor amiga.

Yo le contaba todo. Era esa amiga a la que le dices absolutamente todo sin filtros: mis problemas con él, mis inseguridades, lo que soñaba construir a su lado. Para mí, ella era como una hermana.

Con el tiempo, empecé a notar cosas raras. Ella opinaba demasiado sobre mi relación. Me decía que él no era para mí, que yo merecía algo mejor… pero al mismo tiempo siempre encontraba la forma de estar cerca de él.

Recuerdo clarito el día que todo empezó a sentirse extraño. Fue en mi cumpleaños. Yo había organizado algo pequeño, íntimo, y en un momento los vi riéndose juntos, como en su propio mundo. Se miraban demasiado. Sentí un nudo en el pecho… pero decidí ignorarlo.

Después de eso, mi relación cambió. Él estaba distante, frío, ya no era el mismo. Y lo peor es que mi mejor amiga siempre “casualmente” sabía lo que pasaba entre nosotros, como si él le contara todo antes que a mí.

Hasta que un día todo se cayó. Encontré mensajes. Conversaciones que nunca debieron existir. Ahí estaba todo… las risas, la confianza, la complicidad… pero entre ellos.

En ese momento sentí que algo dentro de mí se rompió. No sabía si llorar, gritar o simplemente desaparecer. Era una traición doble.

Lo que más me dolió no fue perderlo a él. Fue perderla a ella. Porque de él podía esperarlo… pero de mi mejor amiga, nunca.

Me dolió darme cuenta de que mientras yo lloraba por mi relación, ella ya estaba ocupando mi lugar, escuchándolo, acompañándolo… siendo todo lo que yo era antes.

Hoy sigo tratando de entender cómo alguien que decía quererme tanto pudo hacerme algo así. Cómo pudo escuchar mis lágrimas y aún así cruzar esa línea.

Aprendí a la mala que no todo el que está cerca es leal. Que hay personas que se disfrazan de amigas, pero compiten en silencio.

Me rompieron el corazón los dos. Pero también me dejaron una lección que no voy a olvidar nunca: no confiar tan ciegamente… ni entregar tanto sin mirar bien a quién.