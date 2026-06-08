La ciudad española de San Sebastián evocó el domingo la “bella época” con un multitudinario Paseo con Sombrero, en el que cientos de personas han vuelto a cubrir sus cabezas con llamativos gorros de flores, pamelas gigantes, tocados de plumas y hasta chisteras en homenaje al Festival de Cine de la ciudad.

Una señora que llevaba un sombrero con el diseño de un barco pirata se robó todas las miradas.

Esta fue la cuarta edición de este pasacalles que sigue la estela de otras ciudades como Nueva York, que organiza desde hace más de un siglo su peculiar desfile de sombreros.

La mesura ha sido la nota predominante, aunque tampoco han faltado propuestas atrevidas con sombreros de flores multicolores de gran tamaño.

Bombines de estridentes colores, turbantes, gorras y hasta algún sombrero cordobés se han colado en la comitiva reunida en el Palacio Miramar para recorrer a pie el Paseo de La Concha.

La participación en esta fiesta era abierta y gratuita y solo tenía una norma imprescindible para cualquier interesado: Llevar algo en la cabeza.