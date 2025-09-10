Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Fernando, de 32 años de San Miguel.

Doctora Magaly Moro, realmente no sé qué hacer con Jimena, ni novia, que se ha convertido en una mujer celosa e insegura. No entiende mi trabajo y quiere que renuncie.

Todo empezó cuando leyó un artículo aquí en el diario OJO sobre las profesiones con más infieles y en la lista estaban los periodistas. Trabajo en un canal de televisión y mis horarios son complicados, lo reconozco, pero Jime me conoció así.

Ella era una chica comprensiva, entendía cuando me quedaba hasta tarde en el canal porque había que cubrir alguna emergencia; muchas veces he cambiado nuestros planes a última hora por el trabajo y ella no se hacía problema. Yo era feliz, porque al fin había conocido a alguien que me entendía.

No sabe lo complicado que es para un periodista sostener una relación. Las chicas con las que salía me terminaban porque no aguantaban mis horarios. Que trabaje domingos y feriados las terminaba aburriendo.

Pero Jimena se ha vuelto desconfiada y celosa. No la reconozco. Piensa que si me quedo hasta tarde en el trabajo es porque en realidad estoy saliendo con otra mujer.

Jimena me ha pedido que cambie de empleo; que, si vamos a casarnos, ella quiere que su esposo tenga tiempo para su familia. Doctora, yo no puedo renunciar, me gusta mi trabajo; además, no es fácil encontrar empleo en estos tiempos. Amo a Jime, pero no puedo ceder a su capricho. ¿Qué hago?

CONSEJO

Querido Fernando, debes hablar seriamente con Jimena. Si tú nunca le has dado motivos para que desconfíe, ella no puede celarte sin fundamentos y exigirte que renuncies a tu trabajo solo para hacerla sentir segura y feliz. Si realmente quieren forman una familia juntos, debe existir confianza entre los dos. Si después de hablar con ella la situación no cambia, evalúa si deseas casarte con ella. Suerte.