Hoy te cuento la historia de Julio, de 32 años, que nos escribe desde Cercado de Lima.

Doctora Magaly Moro, le escribo porque necesito de su consejo. No sé qué hacer con los celos enfermizos de mi enamorada.

Karla es una chica muy guapa que conocí en mi trabajo. Tiene una figura espectacular, eso me cautivó de ella a primera vista. Y en la intimidad es un fuego. No me puedo quejar, sabe complacerme y dejarme muy satisfecho. Sin embargo, todo lo que tiene de bonita y sensual quedan a un lado porque es muy celosa.

Al principio tomé sus celos como muestras de amor. Karla me llamaba a cada rato con el pretexto de saber cómo estaba, pero siempre me preguntaba si estaba con alguna amiga.

Como la mayoría de mis compañeros son hombres, ella se mostraba tranquila y confiada. Pero cuando llegó una nueva gerenta a la oficina las cosas cambiaron. Karla empezó a hacerme videollamadas y me exigía que le mostrara con quiénes trabajaba.

La gota que derramó el vaso fue cuando regresaba de una comisión de trabajo con la gerenta en mi auto y entró la llamada de Karla. Contesté tranquilo porque no estaba haciendo nada malo. Cuando hablaba con mi enamorada, la gerenta estornudó. Karla, inmediatamente empezó a gritar como loca preguntando, “con qué mujerzuela me estás engañando”.

Sentí tanta vergüenza y fastidio que estacioné el auto, me bajé y le dije a Karla que estaba loca y que ya no soportaba sus celos. Ahora ha amenazado con hacerme un escándalo en la oficina si acabo la relación. No sé qué hacer.

Querido Julio, es lamentable que tu paz mental se vea afectada por los celos de Karla. Habla seriamente con ella, hazle entender que busque ayuda profesional porque los celos no son una muestra de amor, sino de inseguridad que lamentablemente han afectado tu relación. Si insiste en hacerte un escándalo en tu trabajo te aconsejo que procedas de manera legal y la denuncies.