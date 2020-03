Magaly Moro

magalymoro@grupoepensa.pe

Alberto (37 años, Barranco). Doctora Magaly, ya no sé qué hacer con mi enamorada. Me siento desplazado, olvidado y menos amado.

Pensé que yo era el único amor de Marlene, pero no, tengo que admitir que comparto su amor con otro hombre. El intruso es nada más ni nada menos que Rodrigo González, el querido y a la vez odiado exconductor de televisión y ahora popular instagrammer.

Cada vez que mi chica y yo salimos al cine, a cenar, al teatro o a pasear, no puede dejar de ver su celular. Cuando le preguntó: ¿qué estás haciendo, amor?. Me responde: “Estoy viendo las historias de ‘Peluchín’”.

Durante nuestras citas calculo que sacará su móvil de su bolso unas diez veces. Le pido que, por favor, guarde su celular y que se enfoque en pasarla bien conmigo. Ella me hace caso por unos minutos, pero luego nuevamente saca su celular para revisar qué cosa ha publicado Rodrigo.

El último viernes me enojé con ella porque mientras veía una historia de “Peluchín” dijo: “Este hombre es tan sincero y directo. Además, es muy guapo. ¡Lo amo!”. No podía creer lo que escuchaba y le exigí una explicación. Me dijo que él era su amor platónico, que no me preocupara.

No tolero más esto, señora Moro. Mi enamorada es Rodriguista de corazón y por eso, no me presta atención.

Quisiera que ella me diera más importancia. Temo que el amor entre nosotros se enfríe. Peluchín y sus historias están acabando con mi relación. ¿Qué puedo hacer?

Ayúdeme, por favor.

Ojo al consejo

Estimado Alberto, tienes que dialogar con Marlene sobre este problema. Hazle ver que necesitan tiempo de calidad cuando están juntos. Son momentos muy especiales que deben fortalecer la relación. Por otro lado, ni Rodrigo González ni sus publicaciones en Instagram tienen la culpa. Es tu enamorada quien debe cambiar su actitud. Suerte a ambos.

VIDEO RECOMENDADO

Magaly Medina y Peluchín confirman su reconciliación

TE PUEDE INTERESAR

Magaly Medina y Rodrigo González se verán las caras EN VIVO este lunes | VIDEO