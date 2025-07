Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Pierina, de 32 años, que nos escribe desde La Victoria.

Querida doctora Magaly Moro, le escribo con la esperanza de que su consejo pueda ayudarme a ordenar mis ideas y tomar una decisión importante en mi vida sentimental.

Sergio y yo llevamos cinco años de relación, el año pasado nos hicimos novios y planeamos casarnos a fines de este año. Como pareja, Sergio es un hombre bueno, educado, a su lado me siento segura, y, a diferencia de mis relaciones anteriores, con él puedo ser yo misma sin temor a ser criticada, siento que él me quiere tal y como soy.

Sin embargo, debo reconocer que hay algo en él que me incomoda y esa es su falta de iniciativa para todo, en especial para los detalles románticos. En estos cinco años de relación, Sergio nunca me ha dado una sorpresa romántica, y jamás toma la iniciativa para escapar de la rutina. Siempre soy yo la que tiene que estar planeando todo.

Aunque al principio me resultaba cómodo que él dejara que yo tome todas las decisiones en la relación, ahora me resulta incómodo que él sea tan conformista y hasta aburrido. A veces me gustaría que por una vez en su vida él me sorprenda recogiéndome a la salida de mi trabajo y nos vayamos a pasear juntos. Cuando le he pedido que lo haga, me dice que le da flojera porque mi trabajo queda muy lejos.

Doctora, y el colmo de todo es que hasta en la intimidad tengo que ser yo quien tome la iniciativa siempre. Una vez lo quise sorprender vistiendo un disfraz de enfermera sexy, para tener un juego previo, pero él de frente quería ir al grano, ¿usted me entiende, no, doctora?

Si ahora de novios mi vida en pareja es tan monótona y aburrida, no me quiero imaginar cómo será cuando nos casemos. Doctora, estoy pensando en romper mi compromiso, pero me da miedo quedarme solterona. ¿Qué hago?

CONSEJO

Querida Pierina, si tienes dudas sobre tu relación con Sergio es mejor que pienses bien las cosas antes de dar un paso tan importante como lo es el matrimonio. En una relación debe existir amor, respeto y admiración. Casarte solo por miedo a no quedarte soltera no es lo correcto. Además, de por sí la convivencia es difícil, así que si no hay amor en la pareja, todo podría ser más complicado.