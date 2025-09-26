Magaly Moro

Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Andrea, de 31 años de San Martín de Porres).

Andrea (31 años, San Martín de Porres). Doctora Magaly, necesito un consejo porque siento que mi relación está tomando un rumbo extraño. Mi novio, César, tiene actitudes que me generan mucha incertidumbre respecto a nuestro futuro juntos.

Le cuento que él nunca quiere cocinar. Cuando llega el momento de preparar la comida, lo resuelve pidiendo delivery. Si toca hacer el lonche, tampoco se esfuerza y dice que mejor compremos algo afuera. Yo no tengo problema en que, de vez en cuando, se dé un gusto, pero esto ya se ha vuelto su rutina.

Con el transporte pasa lo mismo. César jamás usa combi ni micro, siempre pide taxi. Yo no le critico que busque comodidad, pero me preocupa que nunca piense en ahorrar ni en la importancia de ser más práctico con los gastos del día a día.

Yo le he planteado varias veces que deberíamos organizar nuestro dinero, porque tenemos planes de casarnos y también hemos hablado de viajar al extranjero. Sin embargo, él siempre responde lo mismo, que llegado el momento no habrá ningún problema, que podrá hacerlo sin dificultades.

Esa seguridad que él transmite a veces me tranquiliza, pero la mayoría de veces me genera dudas. ¿De verdad será así de sencillo como él lo pinta? ¿O es que, en el fondo, no le interesa ahorrar porque no tiene en mente un futuro estable conmigo?

Doctora, por eso le escribo, porque no quiero equivocarme. ¿Estoy esperando demasiado de él? ¿O debo abrir los ojos y entender que estas señales dicen más de lo que quiero aceptar?

OJO AL CONSEJO

Querida Andrea, lo que planteas es totalmente comprensible. Una pareja no solo se construye con cariño, también con responsabilidad y visión de futuro. Si él vive en la comodidad del presente, tarde o temprano esa actitud puede traer problemas en la relación. No se trata de que deje de darse gustos, sino de que ambos aprendan a equilibrar el disfrute con el ahorro. Habla con él de manera clara y plantea metas concretas.