Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Susana de 25 años, que nos escribe desde Surquillo.

Susana (25 años, Surquillo). Doctora, Magaly Moro, le escribo porque me siento muy triste y decepcionada. Tengo tres años de relación con Juan y este año no me regaló mis flores amarillas.El año pasado sí lo hizo y me sorprendió muchísimo.

Por eso, este año esperaba que volviera a tener ese detalle conmigo. Desde días antes ya estaba ilusionada pensando que las flores llegarían a mi casa, al trabajo o que aparecería con un bonito ramo.Pero pasaron las horas y no llegó nada.

En mi trabajo veía cómo a mis compañeras les llegaban enormes arreglos, algunas hasta con globos y mariachis. Yo trataba de hacerme la desentendida, pero por dentro estaba triste. Hasta mis vecinas recibieron flores y yo no recibí ni un caramelo amarillo.Sé que quizá es solo una fecha comercial, pero a mí me encantan esos detalles y Juan lo sabe.

Incluso puse indirectas en mis estados de WhatsApp y en mis redes sociales, pensando que al verlas se daría cuenta y aparecería con mi ramo.Pero nada, doctora. Pasó el día, pasó la noche y hasta hoy sigo esperando mis flores amarillas. Ahora nos veremos este fin de semana y no sé si preguntarle directamente por qué este año no me regaló nada.

Yo no quería un regalo caro ni un ramo enorme. Con una florecita amarilla me conformaba. Por eso necesito su consejo. ¿Le pregunto o mejor me quedo callada y veo si él se da cuenta de que estoy molesta? ¿Cree que estoy siendo muy intensa?Mi novio no me regaló flores amarillas.

OJO AL CONSEJO

Susana, no esperes que Juan lea tus indirectas como si fueran cartas de amor.Si para ti ese detalle era importante, díselo con claridad y sin reclamos.No se trata del precio de las flores, sino de sentirte tomada en cuenta.