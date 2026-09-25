El debate sobre el pedido de facultades legislativas solicitado por el Ejecutivo sigue abierto en el Congreso. Los diputados Roxana Rocha y Frank Krklec, de Renovación Popular, presentaron ayer ante la Comisión de Constitución y Reglamento un texto sustitutorio que busca delimitar con mayor precisión las materias que podrían ser delegadas al Gobierno.

La propuesta concentra la eventual autorización en cuatro áreas: seguridad ciudadana, prevención ante el Fenómeno El Niño, reactivación económica y modernización del Estado. Según el documento, cada uno de estos temas incluye objetivos específicos y límites para establecer el marco dentro del cual el Ejecutivo podría legislar.

“Pedimos que esta propuesta sea evaluada con responsabilidad y considerada en el debate del predictamen”, señaló Rocha en sus redes sociales.

La iniciativa surge en medio de las críticas de algunos sectores del Parlamento, que consideran demasiado amplio el paquete de 66 pedidos agrupados en ocho materias planteado inicialmente por el Gobierno.

PRIORIDADES. En este contexto, el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, señaló que la seguridad ciudadana y las acciones para enfrentar el Fenómeno El Niño serían las prioridades si el Congreso decide otorgar solo una parte de las facultades solicitadas.

“Espero que la Cámara de Diputados esté a la altura. El Perú está mirando cuánto se va a demorar”, manifestó, al destacar que la población sigue de cerca la decisión del Legislativo.

OJO AL DATO. El presidente del Senado, Miguel Torres, insistió en la necesidad de aprobar al menos los temas considerados prioritarios.