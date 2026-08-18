Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.
El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.
Hoy te cuento la historia de Lorena de 27 años, que nos escribe desde Pueblo Libre.
Doctora Magaly Moro, le escribo llena de angustia porque amo profundamente a mi novio, pero me siento totalmente abrumada dentro de mi propia casa. Apenas llevamos seis meses de relación y el ritmo con el que quiere avanzar me está quitando el aire. No estoy lista para dar el paso para convivir.
Acepto que pase alguna noche conmigo y no tengo problemas con compartir un momento íntimo de vez en cuando en mi departamento. Sin embargo, la situación se salió de control la última vez cuando decidió instalarse durante todo el fin de semana. Me sentí completamente invadida en mi propio hogar.
Nunca he convivido con nadie y esta situación tan acelerada me asusta demasiado, pero me cuesta mucho trabajo poner un límite claro. Cada vez que me pide quedarse unos días más, no encuentro las palabras adecuadas para desalojarlo amablemente de mi casa sin herirlo. Me quedo callada por miedo a su reacción, soportando una presencia que en este momento simplemente no deseo tener.
Lo más preocupante de todo es que el problema sigue creciendo y ya parece un hecho consumado para él. Ayer descubrí que trajo un cepillo de dientes y su pijama para dejarlos instalados en mi baño. Doctora, no sé cómo abordar este tema sin arruinar nuestra relación, pero necesito recuperar mi espacio personal urgente. ¿Cómo se lo digo?
CONSEJO
Querida Lorena, la honestidad es la base de cualquier relación sana. Habla francamente con él y explícale con amor que seis meses es muy pronto para ti, pues tu espacio personal y tus tiempos son fundamentales. Pon límites firmes para evitar resentimientos futuros; si él realmente te ama, entenderá tu proceso y respetará tus ritmos sin presionarte. Suerte.