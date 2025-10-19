Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de María, de 29 años, que nos escribe desde Los Olivos.

Doctora Magaly Moro, llevo tres años con Ernesto y siempre fuimos muy unidos. Sin embargo, desde que consiguió un nuevo trabajo en una empresa importante, siento que se ha vuelto otra persona. Antes me llamaba todo el tiempo y buscaba verme a diario, pero ahora dice que está “muy ocupado”.

Al comienzo entendí que necesitaba adaptarse a su nuevo ritmo, pero con el paso de las semanas, sus llamadas se hicieron menos frecuentes y sus mensajes casi desaparecieron. Incluso cuando salimos, está pendiente del celular o responde correos. A veces siento que su trabajo ocupa el lugar que antes tenía yo.

Hace poco me contó que su jefa lo invitó a un almuerzo con el equipo, pero cuando le pedí que me enseñara una foto del grupo, se puso incómodo. Me dijo que no tenía por qué desconfiar, pero su actitud me dejó con muchas dudas. Ya no me siento parte de su vida.

Además, he notado que ha cambiado su forma de vestir y hasta su manera de hablar. Se preocupa más por su apariencia y pasa mucho tiempo revisando su agenda o mirando su reloj. Yo trato de conversar con él, pero siempre tiene prisa o me dice que está cansado. Me duele sentir que ahora su mundo gira en torno a su trabajo y yo quedé en un segundo plano.

Yo trato de apoyarlo y entenderlo, pero me duele que ya no tenga tiempo ni ganas de compartir conmigo. No quiero ser una carga, pero tampoco quiero seguir sintiendo que me está dejando atrás. ¿Qué hago, doctora?

CONSEJO

Estimada María, cuando una pareja atraviesa cambios laborales o personales, es importante mantener la comunicación. No lo acuses ni lo presiones, pero exprésale cómo te afecta su distancia. Si realmente te valora, buscará equilibrar su tiempo y priorizar la relación. Si no hay esfuerzo de su parte, quizá debas replantearte si ese amor sigue siendo recíproco.