Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Isabel de 42 años, que nos escribe desde Pueblo Libre.

Doctora, me siento súper angustiada por la presión que estoy sintiendo de parte de mi esposo. Román y yo tenemos 17 años y 3 hermosas hijas. La menor tiene 12 y, cuando al fin siento que he recuperado mi independencia, mi marido me pide que busquemos al “hombrecito”. Cuando nos conocimos, él siempre habló del gran deseo de ser papá de un varoncito, y aunque adora a mis hijas, dice que sigue con la fuerte esperanza de ser papá.

Lo que me duele es que me llama egoísta por no querer intentarlo. Me recuerda que él ha trabajado sin parar todos estos años, y que ahora le toca cumplir su sueño. Pero doctora, yo también renuncié a muchas cosas: pausé mi carrera, mis metas y mis tiempos por la maternidad. Volver a empezar desde cero con un bebé a los 42 años me parece un desafío enorme, tanto físico como emocionalmente. No sé si tengo la energía o el deseo real de pasar por todo eso otra vez.

Cada vez que intento explicarle cómo me siento, mi pareja me dice que estoy pensando solo en mí, que estoy negándole algo importante. Pero yo no quiero que esto se convierta en una lucha. Volver a ser madre no es una decisión simple para mí, no se trata solo de quedar embarazada. Es todo lo que implica: el cuerpo, el trabajo, el tiempo, las emociones.

Quisiera que él me comprendiera, que entienda que no es un capricho. Me encantaría que pudiéramos hablar de esto sin que me haga sentir culpable o insensible. ¿Cómo puedo hacer para que él me escuche y entienda que también tengo sueños que quiero cumplir?

CONSEJO

Estimada Isabel, tu sentir es válido. Ser madre otra vez debe ser una decisión compartida, no una imposición. Habla con tu esposo desde el amor, pero con firmeza. Recuérdale todo lo que has dado y lo importante que es para ti recuperar tu espacio personal. Una pareja se construye también con respeto a los tiempos y sueños del otro. No cedas solo por presión.