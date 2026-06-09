Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Silvia, de 35 años, que nos escribe desde Rímac.

Doctora Magaly Moro, le escribo porque me siento confundida y no sé si estoy siendo demasiado exigente o si mis sentimientos son válidos. Llevo cuatro años de relación con mi pareja y, aunque hemos pasado momentos muy bonitos juntos, hay algo que viene desgastando mi confianza poco a poco.

Desde que lo conocí, siempre fue una persona muy cariñosa y atenta. El problema es que también tiene la costumbre de prometer cosas que después no cumple. Al principio eran detalles pequeños y pensé que no valía la pena darle importancia. Sin embargo, con el tiempo estas situaciones comenzaron a repetirse con frecuencia.

Por ejemplo, me dice que llegará temprano para cenar juntos y aparece horas después sin avisar. Me promete que me acompañará a reuniones familiares importantes y a último momento me dice que no podrá porque le salió otro plan. Incluso hemos organizado viajes que terminaron suspendiéndose porque no hizo las reservas o porque simplemente cambió de opinión.

Lo que más me duele no son los planes frustrados, es la sensación de que mi tiempo y mis expectativas no tienen el mismo valor para él. ¿Cómo puedo hacerle entender el daño que me causa esta situación sin que la conversación termine en otra promesa que quizás tampoco se cumpla? Necesitosu consejo.

CONSEJO

Carla, la confianza suele construirse con hechos cotidianos y también puede desgastarse cuando las palabras dejan de coincidir con las acciones. Lo que estás viviendo no es un asunto menor, porque afecta la seguridad y la tranquilidad dentro de la relación. Expresar cómo te sientes, poniendo ejemplos concretos, sería una buena manera de dialogar. Suerte.