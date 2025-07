Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

Hoy te cuento la historia de Melissa, de 28 años, que nos escribe desde Lince.

Doctora Magaly Moro, espero que su consejo pueda ayudarme a tomar una decisión definitiva con respecto a mi situación sentimental con José.

José y yo trabajamos juntos. Desde la primera vez que lo vi llamó mi atención porque es un chico muy risueño y atento. Su forma de ser cautiva a cualquiera, y aunque esa cualidad fue lo que me gustó de él, ahora se ha convertido en la razón de mis inseguridades.

José y yo empezamos a salir. Pensé que él iba a cambiar su actitud y que sus atenciones ahora serían solo para mí, porque estábamos saliendo como pareja.

Pero grande fue mi sorpresa, y mis celos, al ver que su comportamiento es el mismo. En la oficina no saben que José y yo somos salientes exclusivos, por eso algunas compañeras me comentan que les gustaría salir con él y que desean conquistarlo.

Cuando escucho eso, doctora, me da unas ganas de gritarles a esas mujeres que José es solo mío y que ni se atrevan a mirarlo. Le he comentado a José que no me gusta que sea tan atento con todas, pero él se ríe y me dice que solo es educado y no tiene la culpa de que las mujeres se confundan y se ilusionen con él.

Doctora, parece que le gusta que todas estén babeando por él. Es un coqueto. Estoy pensando en alejarme de él porque siento que en cualquier momento me va a engañar con alguien. ¿Qué hago?

CONSEJO

Querida Melissa, no debes ser insegura. José, como te ha explicado, solo es caballero con las mujeres. Lamentablemente, su forma de comportarse puede despertar confusiones en algunas mujeres, pero no es culpa de él, no creo que lo haga a propósito. Debes controlar tus celos, que aparentemente son infundados. Una relación se construye desde la confianza. Suerte.