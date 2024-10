Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Dolores, de 42 años, de La Victoria:

Doctorcita, estoy completamente aburrida de las constantes peleas que tengo con mi esposo debido a su sobrina rebelde. Antes raramente discutíamos, pero todo ha cambiado desde que llegó su familiar.

Mi pareja tiene un corazón muy noble, y siento que su familia se aprovecha de ello. Hace poco, su hermana, que vive en Trujillo, le pidió que acogiera a su hija, ya que quería estudiar en Lima y no tenía dinero para alquilar un cuarto. Mi marido, sin dudarlo, aceptó recibir a Romina de mil amores.

Le reclamé por su decisión, ya que también contribuyo en el hogar y era un tema que debimos discutir juntos. Le expresé que no estaba de acuerdo, pero me abrazó y, con ternura, me dijo que esa niña podría convertirse en la hija que no pudimos tener. Así que cedí.

Lamentablemente, su sobrina es una chica malcriada, desordenada, malagradecida y contestona. No quiere ayudar en casa, me hace malas caras y, en más de una ocasión, me ha respondido de mala manera. Sin embargo, cuando llega mi esposo, su actitud cambia y se transforma en la joven más dulce y hacendosa.

Debido a este comportamiento, discuto con mi pareja para que le llame la atención, pero él solo la defiende y no me cree. Nunca recibo su respaldo, y eso me duele mucho. ¿Qué hago, doctora?

CONSEJO

Querida Dolores, conversa con tu pareja sin exasperarte ni acusarlo de nada. Hazle ver que últimamente han estado peleando mucho y que eso podría afectar su relación. Dile que te hiere no contar con su respaldo cuando le hablas sobre su sobrina y que, aunque entiendes que es su familiar y la quiere, tú eres su esposa y mereces tu lugar.