Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Graciela, de 54 años, quien vive en La Victoria

Doctora Magaly, estoy triste y decepcionado por la actitud de mis hijos frente a mi actual situación sentimental. Estuve casada por 30 años con mi amor de juventud, Victor, quien hace dos años falleció porque su diabetes se le complicó. Nos enamoramos desde muy jóvenes y tuvimos dos hijos: Manuel y Juan Carlos, ambos en sus veintes.

Tras la pérdida de mi esposo, quedé desconsolada, entré en depresión y llevé terapia para superar el duelo. Me animé, como me recomendaron, a aprender nuevas actividades y me inscribí en pastelería. Sé cocinar pero con los postres nunca me llevé tan bien.

En dicho taller conocí a Eduardo, también viudo de 55 años, con quien poco a poco establecí una amistad. A su lado me empecé a sentir tan bien y sin darnos cuenta nos enamoramos.

Nunca pensé que otra vez volvería a ilusionarme y ha sido difícil empezar prácticamente de cero una relación. Hemos aprendido juntos a vencer obstáculos, pero creo que ahora nos enfrentamos al más difícil: que mis hijos acepten nuestra relación.

Cuando les comenté de Eduardo me juzgaron por haberme vuelto a enamorar y me dijeron que rápidamente he olvidado a su papá. Doctora, ya han pasado dos años y la verdad es que yo no me he puesto plazos, el amor llegó sin proponérmelo.

Quería que mis hijos lo conozcan y acepten lo nuestro, pero ahora siento que eso no podrá ser. Incluso, estoy pensando si realmente he hecho mal en comenzar una nueva relación, ¿será que ha sido poco tiempo de duelo? ¿usted qué piensa, doctora?

Consejo. Estimada Graciela, como bien señalas, el amor puede sorprendernos en cualquier momento. No hay una fecha exacta en la que uno debe empezar a amar, tras perder a un esposo o esposa. No debes cuestionar tus sentimiento y creo que lo mejor es que dialogues con tus hijos. Ellos deben entender que eres una mujer adulta y tienes derecho a rehacer tu vida.