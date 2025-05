Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Roxana, de 27 años, de Lince:

Magaly Moro

magalymoro@prensmart.pe

Roxana (Lince, 27 años). Doctora, Magaly, no sé si escribirle para que me dé un consejo o para que me ayude a abrir los ojos, porque siento que estoy compartiendo mi vida con un egoísta.

Después de años de esfuerzo y desvelos estoy por graduarme de mi segunda carrera profesional. Soy técnica en enfermería y acabo de terminar Administración.

Desde hace cinco años convivo con Mario, por lo que también trato de llevar las cosas de la casa.Pero lo que debería ser un momento de felicidad y orgullo, se está convirtiendo en una decepción.

Hace semanas le avisé a Mario que mi ceremonia de graduación es este sábado, en la tarde, y que era importante para mí que me acompañe. Él me dijo “ya, amor, de todas maneras estaré ahí”.

Pero resulta, que hace unos días me enteré que ha organizado una reunión en nuestro departamento para ver la final de la Champions League con todos sus amigos. ¡Y justo el mismo día y a la misma hora!Cuando le reclamé, me salió con que “la Champions es una vez al año, y tu graduación te la van a grabar igual”.

Que él me espera en la casa con su chelita bien fría y que después celebramos los dos. Siento que no le importa lo que logro, ni el sacrificio que he hecho para salir adelante. Que solo piensa en él y en el bendito fútbol.

Yo no le pido mucho, doctora, solo que esté conmigo en un día importante. Dígame, doctora, ¿estoy exagerando? ¿Es normal que un hombre prefiera una final de fútbol antes que acompañar a su pareja en un logro importante?

OJO AL CONSEJO

Roxana, no estás exagerando. Un hombre que te ama y valora tu esfuerzo no antepone un partido, por más importante que sea, a un momento clave de tu vida. La graduación no solo es un papel, es el símbolo de años de sacrificio y lucha. Si él no puede estar presente en eso, ¿en qué sí estará? Reflexiona si quieres un compañero que te celebre o uno que te deje sola. El respeto se demuestra con acciones, no con excusas.