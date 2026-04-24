Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Camila, de 25 años, que nos escribe desde Pueblo Libre.

Doctora Magaly, le escribo porque ya no sé si soy yo la exagerada o si de verdad estoy pidiendo algo tan básico en una relación.

Llevo 8 meses con Danilo. Desde el inicio él me advirtió que es despistado con las fechas, y yo, creyendo en el amor y en la comprensión, lo tomé como algo “manejado”. Pero con el tiempo me di cuenta de que no es solo despiste… es que simplemente no le da importancia.

Nuestra fecha de aniversario de novios es cada 20 de mes. Para mí es especial, es un detalle, una forma de celebrar lo que vamos construyendo. Yo siempre me esfuerzo: le compro algo, le preparo una sorpresa, aunque sea un detalle pequeño, pero con intención. Pero él, nunca tiene nada para mí.

Al principio me decía “se me pasó”, luego empezó con “ya te compenso después”, y ahora su respuesta favorita es: “mejor celebremos al año, es más importante”.

Yo le expliqué que para mí sí es importante recordar el mes a mes, que no se trata de dinero ni de grandes cosas, sino de un gesto, de demostrar interés. Pero él me dice que hará el esfuerzo y hasta ahora no veo ningún cambio.

Y no es que yo quiera que me regale cosas costosas, Doctora, es que me hace sentir que yo soy la única que está poniendo atención, cariño, memoria en esta relación.

A veces me pregunto si estoy exagerando por pedir algo tan simple como que se acuerde de un día. ¿Qué me aconseja doctora?

OJO AL CONSEJO

Querida Camila, lo primero es que no estás exagerando por querer detalles, pero sí es importante entender algo clave: en una relación sana, el interés no se “promete”, se demuestra. Si tú eres la única que recuerda, prepara y celebra, hay un desequilibrio emocional que con el tiempo puede desgastarte. No se trata de fechas en sí, sino de la disposición que él tiene para valorarlas contigo.