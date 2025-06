Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Julián, de 65 años, que nos escribe desde Surco.

Doctora Magaly Moro, soy un hombre viudo. Mi esposa falleció hace diez años. Durante ese tiempo me dediqué solo a mis dos hijos, trabajé mucho para sacarlos adelante y hacer de ellos profesionales.

Siento que he cumplido como padre, mis hijos ya son independientes, uno de ellos ya está casado y mi hija, la menor, ya es una señorita. Vivimos juntos, pero sé que pronto ella también dejará la casa para formar su propio hogar, es la ley de la vida.

Por todo eso, siento que es tiempo de que rehaga mi vida sentimental. No me gustaría envejecer solo. Deseo encontrar una compañera de vida. He conversado con mis hijos sobre el tema y ambos están de acuerdo. El problema es que no sé por dónde empezar, dónde podría conocer a una buena mujer.

Un amigo me recomendó bajarme un aplicativo para conocer mujeres. La verdad que yo soy chapado a la antigua, prefiero conocer personalmente a las personas, hacer amistad antes de pretender tener un romance.

Por eso, para ampliar mi círculo de amistades, me he inscrito a un club para adultos mayores. Ahí hice algunas amistades, entre ellas está Rosa. Una dama muy guapa e inteligente. Es viuda, al igual que yo. Nos llevamos muy bien. Ella es una gran conversadora, cuando estoy con ella siempre la paso muy bien.

Hemos salido en grupo, aún no me atrevo a invitarla a salir a solas. No sé cómo dar ese primer paso. ¿Usted cree que debería armarme de valor y decirle que me gustaría conocerla más para, tal vez, iniciar una relación de pareja, o sería muy apresurado de mi parte?

CONSEJO

Querido Julián, si estás decidido a rehacer tu vida sentimental y sientes que Rosa es una mujer interesante, deberías darte la oportunidad de conocerla y ver si es posible que entre ambos surja una relación de pareja. Sé sincero con ella, los dos son adultos y sabrán cómo manejar esta situación. Si ella también siente interés por ti, podrían iniciar un bonito romance. Suerte.