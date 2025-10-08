Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.
El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.
Hoy te cuento la historia de Soledad de 45 años de Jesús María.
Doctora Magaly Moro, le escribo para que me ayude a tomar una decisión con respecto a mi relación con Facundo. Tenemos cinco años juntos y una hija de tres años.
Cuando conocí a Facundo él recién había terminado su relación con Susana, así se llamaba su ex. Lo nuestro empezó muy rápido y tal vez él no pasó por ese tiempo de “duelo” que se vive cuando acabas una relación, más aún si ambos tenían planes de casarse.
Nosotros empezamos a salir en enero de 2020, así que cuando llegó la pandemia en el mes de marzo, decidimos vivir juntos. La convivencia fue complicada, pero superamos esa etapa. Pensé que después de pasar ese difícil momento, ya podíamos superar cualquier problema entre nosotros. Pero me equivoqué.
A inicios de este año descubrí que Facundo había vuelto a estar en contacto con Susana, ella lo buscó por un asunto de trabajo. Yo le reclamé. Discutimos y me dijo que era una mal pensada, que su trato solo era laboral.
Bueno, hace seis meses, lamentablemente Susana falleció en un accidente de tránsito. La noticia dejó devastado al padre de mi hija porque me contó que ese día habían discutido por trabajo y ella se fue molesta. Facundo cree que Susana chocó su auto por su culpa, que si no hubieran peleado ella seguiría viva.
Doctora, he tratado de hacerle entender que él no tiene la culpa, que fue un accidente. Mi marido no tiene ánimo de nada, se la pasa deprimido y no tenemos vida íntima. No sé cómo ayudarlo. ¿Qué me aconseja?
CONSEJO
Querida Soledad, tu marido está atravesando por un serio cuadro de depresión a causa de su sentimiento de culpa por la muerte de su antigua novia. No creas que lo hace porque aún siente algo por ella, sino porque piensa que él pudo evitar esa tragedia. Debe buscar ayuda profesional. Habla con él para que consulte con un psicólogo. Tú también deberías hacer lo mismo para que sepas cómo apoyarlo. Debes de tenerle paciencia. Suerte.