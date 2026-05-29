Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Verónica, de 33 años, que nos escribe desde La Molina.

Soy Verónica y llevo varios años de relación con Luis. Cuando empezamos a convivir, acepté vivir en la casa de sus papás porque él me dijo que sería algo temporal, mientras ahorrábamos para tener nuestro propio lugar. Yo pensé que estábamos construyendo un futuro juntos, pero con el tiempo me di cuenta de que él nunca tuvo intención de irse.

Hace unos meses tuvimos una conversación que me dejó helada. Luis me dijo que no quiere mudarse de la casa de sus padres y que su plan es construir un departamento en el tercer piso para que vivamos allí. Para él es la solución perfecta porque ahorraríamos dinero y estaríamos cerca de su familia, pero para mí no es la vida que quiero.

Yo sueño con independizarme de verdad, tener nuestro propio espacio, nuestras reglas y nuestra tranquilidad. Quiero sentir que tenemos un hogar como pareja y no que seguimos viviendo bajo la sombra de sus padres. A veces siento que nunca terminamos de formar una familia propia porque siempre estamos dentro del entorno de ellos.

Lo peor es que esto se ha convertido en motivo de discusión constante. Yo le digo que necesito privacidad y que quiero empezar una vida desde cero con él, pero Luis siente que estoy rechazando su esfuerzo. Él me repite que construir arriba sería más cómodo y económico, y que no entiende por qué quiero “complicarnos” alquilando o comprando otro lugar.

La convivencia también me ha desgastado emocionalmente. Aunque sus padres no son malas personas, extraño cosas simples como sentirme libre dentro de mi casa, decidir algo sin que todos se enteren o simplemente disfrutar tiempo a solas con mi pareja. A veces siento que vivo como visita y no como dueña de mi propio hogar.

Luis dice que jamás dejaría sola a su familia y que su decisión ya está tomada. Y yo, sinceramente, no sé qué hacer. Lo amo, pero también siento miedo de pasar toda mi vida viviendo en la casa de sus padres, sintiendo que mis sueños de independencia nunca importaron realmente.