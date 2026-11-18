Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Soraya de 30 años, que nos escribe desde Lince.

Doctora Magaly Moro, le escribo porque siento que estoy al borde de una crisis que podría destruir mis planes de boda con mi novio Ronaldo. Llevamos un año maravilloso juntos, y planeamos casarnos el próximo año, pero hace seis meses conocí a su familia y, desde entonces, el comportamiento de mi futuro suegro me enferma los nervios.

Es un hombre insoportable, profundamente machista y soberbio, que se cree superior a todos los demás y siempre adopta una actitud despectiva con la gente. Cada vez que lo escucho hablar o miro cómo trata a los demás, se me revuelve el estómago y siento que la paciencia se me acaba por completo.

Lo peor, es que el señor parece no darse cuenta de su actitud despectiva; y tanto su esposa como sus hijos, incluido Ronaldo, no le cuestionan su conducta.

Eso me molesta, pero no sé cómo comunicarle mi fastidio a Ronaldo sin lastimarlo, pues temo que mis críticas hacia su padre terminen afectando nuestra relación y destruyendo el futuro que con tanta ilusión hemos planeado construir. Me aterra pensar en esto porque sé muy bien que al casarse uno no solo une su vida a la de su pareja, sino también a la de toda su familia.

No sé cómo manejar esta incómoda situación ni qué estrategia tomar para poner límites sanos sin convertirme en la mala de la película frente a ellos. Doctora, ¿qué puedo hacer para sobrevivir a esta pesadilla familiar sin perder el amor de mi vida en el intento?

CONSEJO

Querida Soraya, es comprensible que te abrume esta situación, pero recuerda que tu compromiso es con Ronaldo y no con su padre. Conversa con tu novio desde el amor y la honestidad, expresándole cómo te sientes sin atacar directamente a su familia, y establezcan juntos límites sanos para proteger su espacio de pareja y su futuro matrimonio. Suerte.