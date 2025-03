Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Rosa, de 47 años, quien vive en el distrito de Surquillo:

Doctora Magaly, le escribo con la esperanza de que su consejo pueda ayudarme. Debido al incremento de la temperatura, ya no soporto dormir con mi esposo en la misma cama. Guillermo no entiende mi situación, piensa que ya no lo quiero y que busco separarme de él y no es así.

Doctora, las noches son insoportables para mí, porque la sensación de calor nocturno está elevada más de lo normal, según ha informado el Senamhi. Pero en mi caso, debido a los cambios hormonales que estoy sufriendo a causa de la menopausia, yo siento el calor mucho más fuerte.

He tratado de dormir con el ventilador prendido para refrescar la habitación, pero mi marido dice que no soporta el ruido que hace el aparato, que no lo deja dormir. También intenté dejar la ventana abierta, para que algo de aire entre al cuarto, pero los zancudos también se metían y nos han picado a Guillermo y a mí.

Como última opción me fui a dormir a una habitación que tenemos libre en casa para cuando tenemos visitas. Doctora, después de mucho tiempo, esa noche por fin puede descansar tranquila. Al día siguiente, le dije a Guillermo que íbamos a dormir en camas separadas.

Mi esposo me dijo que no, que estaba loca, que éramos marido y mujer, que debíamos dormir en la misma cama. Yo le dije que dormir en habitaciones diferentes no significaba que íbamos a dejar de ser esposos.

Han pasado dos semanas desde que decidí dormir sola y he podido descansar plácidamente. Pero Guillermo está molesto, piensa que me voy a acostumbrar a dormir sola y que luego le pediré el divorcio. Doctora, ¿cómo hago para que mi marido entienda que lo amo, pero que estoy mejor si dormimos separados?

CONSEJO

Querida Rosa, entiendo lo incómodo que debe ser el calor para ti, más si estás pasando por cambios hormonales. Te aconsejo que hables con tu esposo, explícale que tu decisión de dormir separados es a causa del calor y no porque hayas dejado de quererlo. Demuéstrale que tus sentimientos no han cambiado. Estoy segura que, con amor y comunicación, él te comprenderá.